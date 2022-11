¿EMPEORÓ LA SALUD DE REBECCA JONES?

Fue durante el programa de Hoy que la representante dijo todo lo que le pasa a la artista, anunció que va mejorando y que ya se encuentra estable, de seguir así podría dejar el hospital en unos días y regresar a los escenarios, pues antes de ser internada, se encontraba grabando una telenovela.

De manera textual dijo: “Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que era muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado, no ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros o por ahí. Ha tenido un avance favorable”. Archivado como: Rebecca Jones. Para ver el video haz click aquí.