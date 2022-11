La actriz mexicana presentó mejoría

¿Seguirá en la televisión?

Se mantuvo al rededor de un mes en el hospital

Tras una considerable espera, hace un par de horas confirmaron que la guapa actriz se encuentra mejor y en búsqueda de una efectiva recuperación. Te contamos de Rebecca Jones, quien sale del hospital tras un mes internada y dicen que pasará con su carrera.

Según detalla la revista People, fue a través del programa de revista Ventaneando que se dio a conocer que la actriz mexicana por fin habría salido de la clínica: “Rebecca Jones afortunadamente ya está en su casa, está terminando de recuperarse”, informó la presentadora Pati Chapoy durante la edición del programa el miércoles.

Rebecca Jones sale del hospital tras un mes internada

Sin embargo, sería ella misma quien pasara a confirmar las sospechas y especulaciones al respecto de su salud. Pues a través de una publicación de Instagram donde también aparece Maximiliano Camacho Jones ‘presumiendo’ lo bien que se encuentra.

En el mencionado post se puede ver a Rebecca Jones y su hijo más cariñosos que nunca, abrazados y disfrutando de un hermoso atardecer acompañados de entrañable música de The Beatles con la canción ‘Here comes the sun’ de fondo.