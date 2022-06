“Ella nos dijo que le hicieron una cirugía”

El medio citado continuó cuestionando a la supuesta fuente cercana a Rebecca Jones, por lo que preguntaron en donde se había dado ahora el cáncer, pero el amigo respondió: “Solo sé que en un ovario, pero no sé en cuál. La otra vez fue en el izquierdo y ella nos dijo que le hicieron una cirugía, pero no detalló si le quitaron solo la parte mala o todo. Si se lo hubieran extirpado, sería en el derecho, pero no estoy seguro”.

Es claro que para una persona que ya había superado el cáncer se sienta totalmente desanimada y triste luego de que le informen que nuevamente ha vuelto a su cuerpo, tal fue el supuesto caso de Rebecca Jones. Cabe señalar que es momento que la revista de Tv y Notas es la que cuenta con dicha información. Archivado como: Rebecca Jones recaída cáncer.