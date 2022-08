Pero como toda mujer, ella no se rinde, sabe que es más importante seguir adelante por los que están a su lado y la necesitan, por ello ha mandado un mensaje a todos los internautas: “Sé que lo superaremos”, una frase que dejó a todos con una ilusión de superarse pese a la adversidad que está viviendo la familia, se informó sobre Rebecca Adlington y su aborto.

En este caso, la famosa tuvo que sufrir este momento y lo compartió con sus fans en las redes sociales con una foto desde la cama, pro a su vez, explicando que se estaba recuperando de sepsis, una infección renal y fiebre, por lo que sus situación no era tan fácil, menos con la pérdida que se había tenido.

La nadadora olímpca Rebecca Adlington sufre aborto de su tercer embarazo, cuenta lo que pasó desde la cama de un hospital, esto lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram en la cual tiene más de 105 mil seguidores que no pierden detalle de lo que pasa en su vida diaria, de acuerdo a información que fue publicada por el portal de noticias de Daily Mail .

“No puedo agradecer lo suficiente a los hospitales y al personal por su gran apoyo. Es un momento tan devastador pero importante en momentos como estos, recordamos que no estamos solos y tenemos mucho apoyo”, dijo esto en medio de la tragedia que vive no solo ella sino toda su familia por la terrible pérdida.

Ella escribió: “El martes, Andy y yo fuimos al hospital para nuestra exploración de 12 semanas solo para descubrir que tuvimos un aborto espontáneo que resultó en una cirugía de emergencia. Me las arreglé para salir del hospital el jueves solo para ser readmitido el viernes. Después de un día de tratar la sepsis, una infección renal y fiebre, estoy mejorando lentamente. Mucho camino por recorrer, pero estoy en el lugar correcto.

¿QUÉ COMPARTIÓ Rebecca Adlington sobre su aborto ?

Y agregó: “Es un momento tan devastador pero importante en momentos como estos, recordamos que no estamos solos y tenemos mucho apoyo. @andrewparsons5 has sido mi apoyo esta semana. Lo mismo con la familia y los amigos. Todavía no hemos logrado procesarlo todo, pero sé que con su apoyo lo superaremos. ¡Una vez que pueda salir del hospital, estoy extremadamente agradecido de poder ir a casa y darles a mis 2 pequeños los mejores abrazos!”. Archivado como: Rebecca Adlington aborto