Target anuncia grandes rebajas de precios y donaciones de comida

Las rebajas en Target ya aplican a miles de productos esenciales y la cadena ampliará sus donaciones de alimentos durante la temporada.

Llegan las rebajas en Target miles para artículos esenciales.

La medida busca aliviar el impacto de la inflación en los hogares.

La empresa también realizará una donación nacional de alimentos.

Target anunció una amplia estrategia para reducir precios en más de 3,000 productos esenciales y apoyar a familias durante la temporada navideña.

La iniciativa incluye alimentos, artículos del hogar, productos para bebés y medicamentos de venta libre.

Además, la compañía donará $500,000 a Feeding America para ampliar la distribución de comida en todo el país.

Las medidas buscan responder al aumento persistente de precios y a la creciente inseguridad alimentaria que afecta a millones de familias.

Rebajas en Target: qué productos bajan de precio

Las rebajas en Target ya están activas este mes y abarcan alimentos, bebidas y artículos esenciales para el hogar.

Entre las reducciones destacan macarrones con queso Kraft ($1.69, antes $1.99), manzanas Honeycrisp Good & Gather ($5.99 antes $6.99), jarabe para la gripe Up & Up ($6.59 antes $9.19) y el paquete de vasos Munchkin ($5.79 antes $7.00), según una nota de Newsweek.

Target también anunció que la cena de Acción de Gracias para cuatro personas costará menos de $5 por persona .

para cuatro personas . El pavo Good & Gather regresó al precio de 2024 de tan solo 79 centavos por libra.

La estrategia está diseñada para ayudar a familias que enfrentan alzas en alimentos, gasolina y servicios.

Donaciones de comida: apoyo para hogares con más necesidad

Además de los descuentos, Target otorgará $500,000 a Feeding America.

Esta red nacional, que incluye 200 bancos de alimentos y 60,000 agencias asociadas, distribuirá cinco millones de comidas y cajas de alimentos de emergencia durante las fiestas.

Las donaciones de comida se enfocarán en hogares que dependen de bancos de alimentos para cubrir necesidades básicas. El objetivo es extender el apoyo más allá de las compras y aliviar la presión económica de la temporada.

Impacto en la comunidad latina

Las familias latinas suelen ser más vulnerables a las fluctuaciones de precios en alimentos y productos esenciales.

La disminución de precios en artículos de despensa y medicamentos ayuda a aliviar gastos semanales, especialmente en hogares con niños o múltiples dependientes.

La donación también beneficiará a comunidades urbanas y rurales con altas concentraciones hispanas que reciben apoyo directo de Feeding America.

En temporada de festividades, estas cajas de comida resultan esenciales para miles de familias.

Qué dicen los ejecutivos

Kiera Fernández, de Target, afirmó: “En Target nos enorgullece fortalecer nuestra larga alianza con Feeding America para ayudar a que las familias tengan acceso a alimentos nutritivos y recursos esenciales”.

Qué sigue

Target continuará ajustando precios en artículos adicionales durante la temporada navideña.

La red de Feeding America comenzará la distribución ampliada de comidas en las próximas semanas.

A su vez, se espera que otras cadenas consideren medidas similares ante la alta presión inflacionaria que afecta a consumidores en todo el país.