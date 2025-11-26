Medicare anuncia rebaja de precios para 15 medicamentos
Publicado el 11/26/2025 a las 16:59
- El Gobierno anunció una rebaja histórica en 15 fármacos esenciales bajo Medicare.
- Importa porque reducirá costos para millones de adultos mayores que dependen de tratamientos costosos.
- Desde 2027 se aplicarán los nuevos precios y se ampliará la lista de medicamentos negociados.
Medicare notificó una reducción significativa en los precios de 15 medicamentos esenciales utilizados para tratar cáncer, diabetes, asma y enfermedades crónicas.
Estos productos representan algunos de los mayores gastos de la Parte D, y la medida forma parte de la iniciativa de la Administración Trump para abaratar tratamientos clave.
Los recortes prometen aliviar el peso económico que enfrentan millones de beneficiarios, especialmente en un panorama donde muchos reportan dificultades para costear sus medicinas mensuales.
Rebaja de medicamentos en Medicare: ahorro histórico y nueva etapa
La rebaja de medicamentos en Medicare generará un ahorro neto del 44%, equivalente a $12 mil millones, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
Los nuevos Precios Máximos Justos (PMF) entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, sumándose a los 10 medicamentos previamente negociados que aplicarán sus nuevos precios en 2026.
En total, 25 medicamentos tendrán ajustes entre 2026 y 2027.
La medida impacta fármacos de uso extendido en tratamientos para cáncer, diabetes tipo 2, asma y enfermedades crónicas que por años han representado costos extremadamente altos para el programa federal y para los bolsillos de los beneficiarios.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., afirmó que el presidente Trump ordenó avanzar sin detenerse para reducir los costos de atención médica, según NBC News.
El administrador de los CMS, Dr. Mehmet Oz, declaró que los resultados del proceso actual son “sustancialmente mejores” que negociaciones anteriores.
En 2024, los medicamentos negociados representaron $42.5 mil millones en gastos para 5.3 millones de personas inscritas en la Parte D, lo que refleja la magnitud del ajuste esperado.
Medicamentos más baratos: lista completa y precios negociados
La iniciativa permitirá acceso a medicamentos más baratos, con precios negociados basados en un suministro de 30 días.
Estas son algunas reducciones de precios:
- Ozempic, Rybelsus y Wegovy: $274 (antes $959).
- Trelegy Ellipta: $175 (antes $654).
- Xtandi: $7,004 (antes $13,480).
- Pomalyst: $8,650 (antes $21,744).
- Ofev: $6,350 (antes $12,622).
- Ibrance: $7,871 (antes $15,741).
- Linzess: $136 (antes $539).
- Calquence: $8,600 (antes $14,228).
La hoja informativa oficial indica que los beneficiarios ahorrarán $685 millones en gastos de bolsillo una vez entren en vigor los nuevos precios.
Impacto para la comunidad latina
Muchos adultos mayores latinos viven con ingresos limitados o dependen de familiares para cubrir tratamientos costosos.
- La rebaja permitirá que terapias vitales para diabetes tipo 2, cáncer, EPOC y enfermedades inflamatorias sean más accesibles, reduciendo el riesgo de que los pacientes abandonen sus medicamentos por falta de dinero.
El acceso a medicamentos más baratos facilita que las familias mantengan tratamientos continuos y reduzca complicaciones que suelen terminar en visitas a emergencias o hospitalizaciones.
Qué dicen las fuentes
“El presidente Trump nos ordenó no detenernos ante nada para reducir los costos”, dijo Kennedy Jr.
El Dr. Mehmet Oz destacó que, con la misma metodología del año pasado pero “una dirección más audaz”, lograron acuerdos significativamente mejores.
Qué sigue
Los nuevos precios para los primeros 10 medicamentos comenzarán en 2026 y el segundo paquete aplicará en 2027.
CMS anticipa nuevos ciclos de negociación en los próximos años, lo que podría ampliar la lista de fármacos impactados.
Los expertos consideran que este modelo puede transformar la forma en que Medicare aborda los altos costos en tratamientos crónicos y de especialidad.