Medicare anuncia rebaja de precios para 15 medicamentos

El Gobierno anunció una rebaja histórica en 15 fármacos esenciales bajo Medicare.

Importa porque reducirá costos para millones de adultos mayores que dependen de tratamientos costosos.

Desde 2027 se aplicarán los nuevos precios y se ampliará la lista de medicamentos negociados.

Medicare notificó una reducción significativa en los precios de 15 medicamentos esenciales utilizados para tratar cáncer, diabetes, asma y enfermedades crónicas.

Estos productos representan algunos de los mayores gastos de la Parte D, y la medida forma parte de la iniciativa de la Administración Trump para abaratar tratamientos clave.

Los recortes prometen aliviar el peso económico que enfrentan millones de beneficiarios, especialmente en un panorama donde muchos reportan dificultades para costear sus medicinas mensuales.

Rebaja de medicamentos en Medicare: ahorro histórico y nueva etapa

La rebaja de medicamentos en Medicare generará un ahorro neto del 44%, equivalente a $12 mil millones, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Los nuevos Precios Máximos Justos (PMF) entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, sumándose a los 10 medicamentos previamente negociados que aplicarán sus nuevos precios en 2026.

En total, 25 medicamentos tendrán ajustes entre 2026 y 2027.

La medida impacta fármacos de uso extendido en tratamientos para cáncer, diabetes tipo 2, asma y enfermedades crónicas que por años han representado costos extremadamente altos para el programa federal y para los bolsillos de los beneficiarios.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., afirmó que el presidente Trump ordenó avanzar sin detenerse para reducir los costos de atención médica, según NBC News.

El administrador de los CMS, Dr. Mehmet Oz, declaró que los resultados del proceso actual son “sustancialmente mejores” que negociaciones anteriores.

En 2024, los medicamentos negociados representaron $42.5 mil millones en gastos para 5.3 millones de personas inscritas en la Parte D, lo que refleja la magnitud del ajuste esperado.