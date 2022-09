Reaparece Eugenio Derbez en redes sociales

El comediante mexicano explica lo que le sucedió en su hombre

Su esposa Alessandra había anunciado el video en vivo Reaparece Eugenio Derbez. Este fin de semana se dieron buenas noticias en torno al comediante mexicano, Eugenio Derbez, quien ha sufrido un fuerte accidente en su hombre, lo que provocó que le hicieran una cirugía. Este domingo, el también actor realizó un video en vivo a través de las redes sociales. Fue el pasado 17 de septiembre cuando su esposa, Alessandra Rosaldo, anunció en su cuenta de Instagram que este domingo iban a realizar un video en vivo en donde aparecería Eugenio para explicar lo que le sucedió. De igual manera, se iba a aprovechar para dar los avances sobre su salud. Reaparece Eugenio Derbez luego de su accidente Cabe recordar, que Eugenio Derbez sufrió un accidente en la ciudad de Atlanta, debido a este suceso, el mexicano fue intervenido y se desconectó de las redes sociales. Inmediatamente, varios usuarios comenzaron a especular sobre esta situación, ya que no se sabía con exactitud lo que había ocurrido. Su esposa, la actriz y también bailarina, Alessandra es la que ha estado compartiendo la condición en la que se encuentra Derbez cada día, incluso aprovechó para agradecer los buenos mensajes: “Nos han llenado de flores, pasteles, frutas y arrreglos de todo tipo, ha sido hermoso sentir ese amor y cariño genuino y profundo, más cercano que nunca…estaremos agradecidos”, expresó.

Reaparece Eugenio Derbez: Lo había anunciado su esposa La noticia sobre el regreso del actor y comediante, quien se ha caracterizado por interpretar a personajes como “Ludovico Peluche” y “Eloi Gameno”, sorprendió a todos tras el anuncio de su actual pareja. En el mensaje menciona la hora y el día de la grabación en vivo. “Mañana (domingo 18 de septiembre) es un muy buen día para que Eugenio pueda conectarse con todos ustedes a las 7 de la noche de la ciudad de México … Nos estaremos conectando para que pueda saludarlos y puedan verlo y para que él pueda decirles lo mucho que los quiere y los extraña y agradece”, dice el mensaje.

“Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado” Y como se había anunciado, Eugenio reapareció en un clip de Instagram en donde revela lo que le sucedió en su accidente y cuenta cómo se encuentra actualmente. “Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, comenzó diciendo. “Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no pasó nada. Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos, explica el mexicano. Archivado como: Reaparece Eugenio Derbez

Cuenta la verdad de su caída “Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, habla sobre el accidente. Luego contó que inmediatamente lo trasladaron al hospital tras el dolor inmenso que sentía: “Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”, fue lo que dijo sobre su accidente. Archivado como: Reaparece Eugenio Derbez

Explica su ausencia en redes De igual manera, el protagonista de “No se aceptan Devoluciones”, aprovechó para explicar la razón por la cual no había aparecido en las redes sociales para confirmar lo que le había pasado. Ante eso, las especulaciones comenzaron a circular, incluso mostraron una radiografía de los tornillos que le colocaron en su hombro. “Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”, dijo en el live. Archivado como: Reaparece Eugenio Derbez. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .