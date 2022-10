Los Rales obtuvieron un buen resultado

Guardianes quedaron a deber

También anotó el venezolano Edward Olivares

Reales Vs Guardianes. El novato Drew Waters conectó un jonrón de tres carreras en el décimo episodio frente a Kirk McCarty para que los Reales de Kansas City superaran por 5-2 el lunes a los Guardianes de Cleveland, campeones de la División Central de la Liga Americana, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

El tercer jonrón de Waters en cuatro duelos cayó en la terraza del jardín izquierdo y llevó a anotación del corredor automático Nicky Lopez y Michael A. Taylor. El jardinero de 23 años terminó 4-2 con cuatro remolcadas y Kansas City ganó por segunda ocasión en siete partidos.

Cleveland tiene la mejor marca de las Grandes Ligas

Cleveland se ha llevado 11 de 14 y tiene la mejor marca de las Grandes Ligas desde el 5 de septiembre de 22-6. Los Guardianes recibirán a Tampa Bay o Seattle en la serie de comodín al mejor de tres a partir del viernes, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

El cerrador Scott Barlow (7-4) lanzó una novena sin recibir anotación y Taylor Clarke trabajó la novena para su tercer salvamento. McCarty (4-3) permitió tres carreras, de las cuales dos fueron limpias, en dos entradas.