El Real Madrid se aloja en el lujoso Four Seasons de Palm Beach para el Mundial de Clubes FIFA

El Real Madrid inicia su ciclo en Estados Unidos con el objetivo de ganar el nuevo Mundial de Clubes FIFA.

El equipo, dirigido por Xabi Alonso, ha elegido uno de los hoteles más exclusivos de Florida para su alojamiento: el Four Seasons de Palm Beach.

Este hotel de lujo, ubicado a más de 100 kilómetros de Miami, es el lugar donde los blancos se hospedarán mientras se preparan para los tres partidos de la fase de grupos.

En su centro deportivo, situado 30 kilómetros más al norte, Xabi Alonso y su equipo entrenarán con la mente puesta en el debut contra Al Hilal, el 18 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami.

📍 Real Madrid will be based at Palm Beach Gardens, Florida during the FIFA Club World Cup 🇺🇸 (June 15 – July 13).

⚽️ Training will take place at Gardens North County District Park.#ClubWorldCup2025 pic.twitter.com/c2I3LdvSI9

— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) June 10, 2025