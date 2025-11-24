Real Madrid pide disculpas por error en homenaje a Diogo Jota

Real Madrid pidió disculpas tras mostrar la imagen equivocada en un video de homenaje a Diogo Jota y André Silva durante su asamblea general.

El Real Madrid ofreció disculpas públicas tras cometer un error en un video institucional dedicado a Diogo Jota y André Silva, futbolistas portugueses fallecidos en un accidente automovilístico en España en julio.

En lugar de mostrar la imagen del delantero André Silva, el club utilizó una fotografía del jugador del Elche André da Silva, generando confusión durante la asamblea general madridista.

El error en el homenaje y la respuesta del club

El homenaje se presentó el domingo durante la asamblea general del Real Madrid.

El propósito del video era recordar y honrar a Diogo Jota y a su hermano André Silva, quienes murieron trágicamente en julio. Sin embargo, en el material audiovisual se proyectó por error una imagen de André da Silva, futbolista del Elche, en lugar de André Silva.

La confusión llevó al club a emitir una disculpa formal.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tomó la palabra para calificar lo ocurrido como un fallo humano dentro de la elaboración del video. Su mensaje fue breve pero directo: “Hubo un error en el video institucional. Pedimos disculpas, fue un error humano.”

El reconocimiento del fallo se produjo en el mismo acto, lo que permitió aclarar la situación antes de que el video siguiera circulando o provocara más especulación.

El club subrayó que la intención siempre fue rendir homenaje a los futbolistas portugueses fallecidos y que el error no representaba una falta de respeto hacia ellos ni hacia sus familias.

Un recuerdo con carga emocional en Portugal

El accidente en el que murieron Diogo Jota y André Silva conmocionó al fútbol portugués y europeo. Ambos jugadores eran figuras conocidas y respetadas.

Durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo 2026 entre Portugal y Armenia, celebrado en Oporto el 16 de noviembre de 2025, aficionados portugueses exhibieron camisetas con el número de Jota como gesto de duelo y homenaje.

Ese contexto emocional aumentó la sensibilidad alrededor del legado de los futbolistas y elevó la relevancia de los gestos de recuerdo, tanto por parte de las selecciones como de los clubes.

Por ello, el error del Real Madrid durante su presentación institucional llamó la atención rápidamente y exigió una rectificación inmediata para evitar interpretaciones negativas.

La disculpa pública también sirvió para subrayar el respeto del club hacia ambos futbolistas y para reafirmar su compromiso con la memoria de los jugadores que formaron parte del fútbol europeo.

Empate en Elche tras la asamblea y cierre de la jornada

Horas después del acto institucional y de las disculpas de Florentino Pérez, el Real Madrid disputó un partido de Liga frente al Elche.

El encuentro terminó con un empate 2-2, cerrando una jornada en la que el club no solo estuvo en el foco deportivo, sino también en el institucional.

El error en el homenaje no tuvo impacto directo en lo deportivo, pero sí marcó la conversación alrededor del club durante la jornada.

La corrección inmediata y el reconocimiento público ayudaron a cerrar el incidente antes de que creciera en relevancia.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO