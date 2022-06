Niurka despotricó en contra de Toni Costa; “No tiene autoestima”

Toni y Niurka ya han tenido problemas anteriormente dentro de LCDLF

Adamari López reaccionó ante las palabras de Niurka Marcos hacia su ex Adamari López reacción Niurka. La vedette cubana sigue dando de que hablar incluso ahora, pues aunque la hayan expulsado de La Casa de los Famosos, sigue siendo un ‘dolor’ de cabeza para muchos. Amada por unos, odiada por otros, Niurka hizo de las suyas durante el reality show de Telemundo y ahora, arremató contra su ex compañero, Toni Costa. Aunque ambos ya habían tenido un enfrentamiento anteriormente, en donde el bailarín español le puso un ‘alto’, luego de que ella hablara mal de Adamari López (Ex de Toni). Ahora Niurka volvió a hablar contra varias personas que no la tienen para nada contenta, incluyendo al bailarín español. Esto fue comentado en Hoy Día, en donde Adamari reaccionó ante dicha situación. ¿Qué fue lo que dijo la cubana sobre Toni Costa? Niurka no se despidió por completo de La Casa de los Famosos, y regresó para confrontar a sus ex compañeros y a la producción del programa, pues tenía mucho que decirles. Toni Costa no salió libre de pecado, y la vedette cubana le dije todo lo que le quería decir, sin pelos en la lengua, como es habitual en ella. Niurka tachó al ex de Adamari López de ser una persona ‘sin criterios’ y sin autoestima; “Es una persona con la autoestima totalmente baja, sin criterio propio. Al principio, no sé si vieron, en el momento que le puse un hasta aquí le dije ‘mejor preocúpate por echarle un poquito más de ganas a tu autoestima y olvídate de los demás, o sea deja de estar criticando y de estar dando consejos que tú necesitas auto aconsejarte'”, comentó Niurka sobre el bailarín español. Archivado como: Adamari López reacción Niurka (VER VIDEO)

Adamari López reacción Niurka: Ya habían enfrentado problemas Toni y Niurka Y es que Niurka tuvo un enfrentamiento con Toni Costa hace aproximadamente un mes y medio, luego de que la cubana hablara mal de Adamari López, de quien dijo, se había descuidado bastante (refiriéndose a su peso). “Ella lo que quiere decir, es que cuando Adamari estaba gorda y fea. Porque hubo una época donde se puso fea; embarnecida, ajada y gorda.”, fueron las palabras que dio Niurka en plena transmisión del reality tras los comentarios de Mayeli Alonso. Toni Costa no se quedó de brazos cruzados y le puso un ‘alto’ a Niurka. Posteriormente la cubana decidió hablar con el bailarín español en privado y pedirle una disculpa. “A veces soy juguetona cuando digo ‘estaba gorda, parecía una paleta payaso’ y a lo mejor lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación. Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto”. Archivado como: Adamari López reacción Niurka

¿Cómo reaccionó Adamari ante las declaraciones de Niurka? Como era de esperarse, todas las mañanas en Hoy Día, se habla acerca de polémicas que suceden dentro de La Casa de los Famosos. En el programa del día de ayer, Quique Usales y Adamari procedieron a hablar de dicha polémica, y Quique dijo; “Creo que ni Daniela ni Toni Costa están en la lista de sus favoritos”, refiriéndose a las declaraciones de Niurka sobre el español. la gente siempre espera que Adamari haga algún comentario, o gesto sobre lo que pasa con su ex en LCDLF, por su parte, la puertorriqueña volvió a quedarse callada nuevamente, sin rendir ningún tipo de declaración sobre las situaciones que pasen con su ex en el reality show. Esta no es la primera vez que la presentadora no dice nada, pues así ha sido durante todo el tiempo que su ex ha estado dentro del reality show de Telemundo, ¿Qué opinas? Archivado como: Adamari López reacción Niurka