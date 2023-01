“De entrada les dijo: ‘miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’; y eso no fue todo”, dijo la supuesta fuente,

Alfonso se defiende

No obstante, a través de su cuenta de Twitter, el actor desmintió la información y la llamó “desagradable”, pues señaló que sus decisiones profesionales no son motivadas por cuánto pueda ganar. Asimismo, negó que haber sido parte de RBD no lo hiciera sentir orgulloso, por el contrario, hizo hincapié en que está agradecido con Rebelde por lo que ha significado en su carrera.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”