8 razones por las que te dice que no quiere tener sexo contigo

En otras palabras, él quiere saber las razones por las que ella ya no quiere tener sexo, algo que lo ‘destroza’ en su estado de ánimo.

A pesar de que el amor que se profesan es muy grande, recientemente han surgido problemas donde antes no los había.

Las razones por las cuales una mujer podría no querer tener sexo con su pareja pueden variar ampliamente.

En primer lugar, es importante reconocer que cada persona es única. No todos pasan por las mismas situaciones.

Esto es, conflictos no resueltos, falta de comunicación, resentimiento o problemas emocionales.

Otra de las razones por las que tu pareja no quiere tener sexo contigo tiene que ver con sus problemas de relación .

Esta es una de las razones más comunes por las que una mujer no quiere tener sexo con su pareja: el cansancio .

A pesar de que usen protección, ese mismo temor puede echar todo a perder. No olvidar las enfermedades de transmisión sexual.

También, algo que es muy válido, es que simplemente no quiera tener intimidad por miedo a un embarazo .

Una de las razones obvias por las que tu pareja no quiere tener sexo contigo es por sus problemas de salud .

Falta de conexión emocional

Para terminar con este recuento de las razones por las que tu pareja no quiere tener sexo, mencionamos a la falta de conexión emocional.

En pocas palabras, si una mujer no quiere tener relaciones porque no siente química, simplemente no las tendrá.

De acuerdo con información del portal Voz Pópuli, la ausencia de deseo sexual es más frecuente en mujeres que en hombres.

Si con hablar las cosas no fue suficiente para ustedes, lo mejor es acudir con un especialista en la materia.