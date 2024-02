Dicen la razón por la que no deberías tener sexo en San Valentín

No obstante, se puede disfrutar el Día de San Valentín, aunque no tengas sexo con tu pareja, de formas que ni te imaginas.

Por este y otros motivos, muchas personas no se sienten del todo cómodas con el festejo del Día del Amor y la Amistad.

Sin embargo, expertos recomiendan que en el Día de San Valentín los enamorados no tengan sexo, ¿por qué será?

Suena raro que una terapeuta sexual recomiende a las parejas que no tengan sexo en un día como San Valentín, pero es así.

Otra de las razones por las que se recomienda que las parejas no tengan sexo en el Día de San Valentín lo explica Laura Berman de la siguiente manera:

Como se mencionó líneas arriba, es inevitable ver lo que otros enamorados hicieron para celebrar su amor. No se obliguen a hacer lo mismo.

El hecho de que se festeje el Día de San Valentín no significa que, forzosamente, tengamos sexo con nuestra pareja.

San Valentín es un día más de febrero… y de todo el año

El hecho de que tú y tu pareja no tengan sexo el Día de San Valentín no significa que sea el fin del mundo ni mucho menos.

En el portal de USA Today, la Dra Laura Berman comentó que no hay que dejarse engañar por las exageraciones.

«(Este día) No es una prueba de tu valor o de la calidad de tu relación. Si tu pareja se olvida de regalarte flores no significa que no te quiera».

Lo mismo aplica con las relaciones sexuales: «No significa que tu vida amorosa esté condenada al fracaso», finalizó.