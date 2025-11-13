Rays regresan al Tropicana Field en 2026 tras reparaciones

Los Tampa Bay Rays confirmaron oficialmente su regreso al Tropicana Field para la temporada 2026.

Esto luego de un año completo jugando como locales en el Steinbrenner Field de Tampa mientras se llevaban a cabo las reparaciones del estadio afectado por el huracán Milton en octubre de 2024.

El anuncio fue realizado este miércoles por el director ejecutivo del club, Ken Babby, quien destacó el valor simbólico y emocional del retorno al hogar histórico de la franquicia.

“Estamos emocionados de regresar a casa, al Tropicana Field, en abril, y de unirnos una vez más a nuestros aficionados y a los negocios vecinos del centro de San Petersburgo para celebrar el regreso del beisbol de los Rays”, declaró Babby.

Un estadio renovado para una nueva etapa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rays The Roof (@raystherooftb)

El Tropicana Field, inaugurado en 1990, sufrió graves daños en su techo y estructura interna tras el paso del huracán Milton.

Durante 2025 permaneció cerrado para su reparación integral, incluyendo el reemplazo de su icónico techo abovedado sostenido por cables, considerado el más grande del mundo.

Los Rays anunciaron que su primer partido en casa será el 6 de abril de 2026 contra los Chicago Cubs, después de iniciar la temporada como visitantes.

Entre las mejoras más destacadas del renovado estadio se encuentran:

Pantalla principal gigante de nueva generación.

Pantallas de video adicionales detrás del plato y a lo largo de los postes de foul.

Nuevo sistema de sonido envolvente.

Suites remodeladas para aficionados y patrocinadores.

Además, el club lanzará nuevas opciones de boletos desde este jueves, con el objetivo de fortalecer la asistencia local y revitalizar la experiencia de los fanáticos en San Petersburgo.

Un 2025 de transición y resiliencia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tampa Bay Rays (@raysbaseball)

Durante su temporada de “exilio” en el Steinbrenner Field —el estadio de prácticas de los New York Yankees—, los Rays registraron una marca de 41-40 como locales, agotando entradas en 61 de los 81 juegos disputados y atrayendo a más de 786,000 aficionados.

Sin embargo, jugar al aire libre tuvo su costo: el equipo enfrentó 17 retrasos por lluvia en 16 partidos, acumulando más de 17 horas de suspensión total.

Pese a las adversidades logísticas, el equipo logró mantenerse competitivo, aunque terminó con récord de 77-85, quedando fuera de los playoffs.