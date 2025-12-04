Monterrey toma ventaja ante Toluca y acaricia la final del Apertura 2025

Monterrey venció 1-0 a Toluca con gol de Berterame en la ida de semifinales del Apertura 2025. La vuelta será el 6 de diciembre en el Nemesio Diez.

Con un gol de Germán Berterame al minuto 39, los Rayados de Monterrey vencieron 1-0 a Toluca en el Estadio BBVA, en la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025. El equipo de Domenec Torrent supo resistir la presión escarlata y dio el primer golpe en una serie muy cerrada.

Todo se define en Toluca

La vuelta será el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. A Toluca le basta con ganar por cualquier marcador para avanzar, gracias a su mejor posición en la tabla. Monterrey intentará sostener su ventaja y regresar a una final más.

Un duelo tenso y parejo

El partido fue intenso desde el arranque. Rayados avisó temprano, y al 39’ llegó el 1-0 con un centro preciso de Jesús “Tecatito” Corona que Berterame remató de cabeza. Toluca respondió con varias llegadas de Castro, Marcel Ruiz y Paulinho, pero el poste y el arquero Luis Cárdenas evitaron el empate.

Lesión y ajustes

Jesús Corona salió lesionado en el complemento, pero Monterrey ajustó con los ingresos de Roberto de la Rosa, Víctor Guzmán y Joaquín Moxica para resistir los ataques finales de los Diablos.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO