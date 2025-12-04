Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Monterrey toma ventaja ante Toluca y acaricia la final del Apertura 2025

Monterrey toma ventaja ante Toluca y acaricia la final del Apertura 2025

Monterrey venció 1-0 a Toluca con gol de Berterame en la ida de semifinales del Apertura 2025. La vuelta será el 6 de diciembre en el Nemesio Diez.
Por 
2025-12-04T13:03:35+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: EFE

Publicado el 12/04/2025 a las 08:03

Con un gol de Germán Berterame al minuto 39, los Rayados de Monterrey vencieron 1-0 a Toluca en el Estadio BBVA, en la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025. El equipo de Domenec Torrent supo resistir la presión escarlata y dio el primer golpe en una serie muy cerrada.

Todo se define en Toluca

La vuelta será el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. A Toluca le basta con ganar por cualquier marcador para avanzar, gracias a su mejor posición en la tabla. Monterrey intentará sostener su ventaja y regresar a una final más.

Rayados vencen a Toluca 1-0 y acarician la final del Apertura 2025
Rayados vencen a Toluca 1-0 y acarician la final del Apertura 2025 / Foto: Liga Mx

Un duelo tenso y parejo

El partido fue intenso desde el arranque. Rayados avisó temprano, y al 39’ llegó el 1-0 con un centro preciso de Jesús “Tecatito” Corona que Berterame remató de cabeza. Toluca respondió con varias llegadas de Castro, Marcel Ruiz y Paulinho, pero el poste y el arquero Luis Cárdenas evitaron el empate.

Rayados vencen a Toluca 1-0 y acarician la final del Apertura 2025
Rayados vencen a Toluca 1-0 y acarician la final del Apertura 2025 / Foto: EFE

Lesión y ajustes

Jesús Corona salió lesionado en el complemento, pero Monterrey ajustó con los ingresos de Roberto de la Rosa, Víctor Guzmán y Joaquín Moxica para resistir los ataques finales de los Diablos.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO

Etiquetas: ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Panini, Mundial

Nueva portada Panini 2026 desata furor mundialista
FIFA

Historias que la FIFA quiere olvidar en los sorteos mundialistas
lego mundial

La Copa del Mundo como nunca la viste: versión LEGO
brady

El Mundial 2026 prepara un sorteo con megaestrellas del deporte

Mbappé rescata al Real Madrid con dos golazos