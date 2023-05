Rauw Alejandro aparece desde el hospital tras suspender presentación

Fue por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía que lo dejaba verse al interior de un hospital. Además de mandar un mensaje para sus fanáticos donde se lamentaba por no poder realizar su presentación programada para Palm Desert.

Pide disculpas a sus seguidores tras suspender presentación

Fue por medio de sus historias donde escribió un breve mensaje para sus fanáticos disculpándose por suspender el show del martes por la noche. “Bueno mi gente Palms, les pido disculpas por que no podré presentarme esta noche. Llevo un mes arrastrando una lesión en la ingle izquierda, que luego de cada show he tenido cuidado médico para no fallarles a todos ustedes y continuar con la gira”.

“Ayer en la noche la historia no fue diferente pero hoy a penas puedo mantenerme de pie sin dolor lamento mucho no poder compartir esta noche con mi familia de Palms Desert, espero poder verlos muy pronto, y espero poder estar bien para la siguiente fecha. Los Amo pa siempre” terminó el mensaje.