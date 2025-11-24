¡Inesperado! Raúl Rocha rechaza acusaciones de fraude en Miss Universo y prepara demandas contra medios

Fraude en Miss Universo

Pemex rechaza vínculos

Juez denuncia irregularidades

El presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, salió al paso de las acusaciones de fraude que han rodeado la coronación de la mexicana Fátima Bosch.

De acuerdo con ‘EFE’, el empresario afirmó que no existe ningún vínculo entre su actividad empresarial y el triunfo de la nueva reina de belleza.

A través de un comunicado publicado en Instagram, Rocha negó categóricamente cualquier manipulación del certamen.

Además, anunció acciones legales contra los medios que, según él, han difundido información falsa y dañina.

Explicación sobre contratos y señalamientos

El origen de las acusaciones se relaciona con la relación profesional que Rocha mantuvo con Pemex en 2023. Su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, obtuvo un contrato por cerca de 40 millones de dólares tras ganar una licitación de la petrolera estatal.

Además, el cargo de Bernardo Bosch Hernández —padre de Fátima Bosch— como coordinador ejecutivo en el área de Exploración y Producción alimentó las suspicacias.

Sin embargo, Rocha subrayó que el acuerdo comercial se firmó casi un año antes de adquirir el 50% de Miss Universo.

El empresario también aseguró que conoció a la familia Bosch recién en septiembre de 2025. Por ello, calificó como “imposible” cualquier vínculo entre el contrato con Pemex y el triunfo de la concursante mexicana.