¡Inesperado! Raúl Rocha rechaza acusaciones de fraude en Miss Universo y prepara demandas contra medios
El presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, salió al paso de las acusaciones de fraude que han rodeado la coronación de la mexicana Fátima Bosch.
De acuerdo con ‘EFE’, el empresario afirmó que no existe ningún vínculo entre su actividad empresarial y el triunfo de la nueva reina de belleza.
A través de un comunicado publicado en Instagram, Rocha negó categóricamente cualquier manipulación del certamen.
Además, anunció acciones legales contra los medios que, según él, han difundido información falsa y dañina.
Explicación sobre contratos y señalamientos
El origen de las acusaciones se relaciona con la relación profesional que Rocha mantuvo con Pemex en 2023. Su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, obtuvo un contrato por cerca de 40 millones de dólares tras ganar una licitación de la petrolera estatal.
Además, el cargo de Bernardo Bosch Hernández —padre de Fátima Bosch— como coordinador ejecutivo en el área de Exploración y Producción alimentó las suspicacias.
Sin embargo, Rocha subrayó que el acuerdo comercial se firmó casi un año antes de adquirir el 50% de Miss Universo.
El empresario también aseguró que conoció a la familia Bosch recién en septiembre de 2025. Por ello, calificó como “imposible” cualquier vínculo entre el contrato con Pemex y el triunfo de la concursante mexicana.
Pemex también se deslinda del escándalo
La petrolera estatal mexicana respondió a las críticas y negó tener relación alguna con la organización Miss Universo. Pemex explicó que su mensaje de felicitación a Fátima Bosch en redes sociales obedeció únicamente al entusiasmo popular.
La compañía aclaró que no tuvo injerencia en el proceso de selección ni contacto con directivos del certamen. Esta postura coincide con la versión entregada por Rocha en su comunicado oficial.
En su mensaje, el copropietario de Miss Universo lamentó que algunos medios hayan difundido “datos inexactos”. Dijo que estas publicaciones buscan “generar polémica política” y aprovecharse del impacto mediático del certamen.
Como consecuencia, adelantó que iniciará acciones legales contra quienes hayan contribuido a esta narrativa. No especificó qué medios podrían enfrentar demandas, pero aseguró que protegerá la integridad de la organización.
Más controversias: renuncia de un juez y nuevas acusaciones
Las dudas sobre la transparencia de la competencia se intensificaron tras la renuncia del pianista franco-libanés Omar Harfouch. El músico, que formaba parte del jurado, afirmó haber abandonado el proceso por supuestas irregularidades internas.
Harfouch denunció una “votación secreta” sin intervención real del jurado y acusó a la organización de abuso de poder, corrupción y conflicto de interés. También anunció demandas contra la MUO y calificó a Bosch como “una miss universo de mentira”, intensificando la controversia.
Harfouch asegura que en una entrevista aún no publicada anticipó que México sería la ganadora. Según su versión, esta predicción se basaba en la relación comercial entre Rocha y el padre de la coronada.
La organización Miss Universo no ha respondido directamente a las acusaciones del exjurado. Mientras tanto, Rocha insiste en que el certamen mantuvo un proceso legítimo y transparente. La polémica, sin embargo, sigue escalando, convirtiendo a esta edición del concurso en una de las más controvertidas de los últimos años, según ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.