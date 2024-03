Raúl de Molina estalla en programa en vivo contra productor de ‘El Gordo y la Flaca’

El presentador del popular programa de Univisión no pudo contenerse y estalló en contra del productor del programa.

No es algo nuevo que Raúl de Molina se queje que lo cortan mientras habla en el programa de ‘El Gordo y la Flaca’, haciendo comentarios sobre ello.

De Molina, conocido por su estilo directo y su franqueza en pantalla, no ocultó su molestia ante lo ocurrido.

Lo cortan durante transmisión

En medio de su diálogo con su compañera Lili Estefan, la transmisión se interrumpió abruptamente, dejando al presentador con la palabra en la boca y a los televidentes desconcertados.

Al regresar al aire en el bloque siguiente, Raúl de Molina tomó la palabra para expresar su descontento con la producción del programa.

«Quiero decir algo, porque estaba hablando y me sacaron del aire sin decir nada… Me quitan del aire mientras estoy hablando. Me parece triste», comenzó De Molina, visiblemente molesto por lo sucedido.

El presentador cubano, quien lleva más de 30 años en la industria televisiva, hizo hincapié en la falta de respeto que percibió en esta acción.