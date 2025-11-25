¿Raúl Jiménez es el mejor jugador mexicano del 2025?

Raúl Jiménez anotó 9 goles con México en 2025, su mejor registro con el Tri. Suma 45 tantos y va por la marca de Borgetti y Chicharito.

Raúl Jiménez atraviesa un gran momento. Marcó el gol del triunfo con el Fulham ante el Sunderland en la Premier League y también anotó en la reciente derrota 2-1 de México ante Paraguay. Pero lo más destacado: sumó 9 goles en 2025 con la Selección Mexicana, su mejor año desde que debutó.

2025: un año histórico con el Tri

Jiménez anotó en partidos clave y amistosos, consolidándose como un referente ofensivo. Estos fueron sus 9 goles:

2 goles vs Canadá – Nations League (Semifinal)

2 goles vs Panamá – Nations League (Final)

1 gol vs República Dominicana – Copa Oro (Fase de grupos)

1 gol vs Honduras – Copa Oro (Semifinal)

1 gol vs Estados Unidos – Copa Oro (Final)

1 gol vs Corea del Sur – Amistoso

1 gol vs Paraguay – Amistoso

El segundo tanto frente a Canadá fue elegido mejor gol del año en Concacaf.

45 goles con la Selección y contando

Con estos 9 goles, Raúl Jiménez llegó a 45 tantos con el Tri, y mantiene una racha de 13 años consecutivos anotando con la camiseta nacional.

Está a:

🔹 1 gol de Jared Borgetti (46)

🔹 7 goles de Javier “Chicharito” Hernández (52)

