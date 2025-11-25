¿Raúl Jiménez es el mejor jugador mexicano del 2025?
Publicado el 11/24/2025 a las 23:38
Raúl Jiménez atraviesa un gran momento. Marcó el gol del triunfo con el Fulham ante el Sunderland en la Premier League y también anotó en la reciente derrota 2-1 de México ante Paraguay. Pero lo más destacado: sumó 9 goles en 2025 con la Selección Mexicana, su mejor año desde que debutó.
2025: un año histórico con el Tri
Jiménez anotó en partidos clave y amistosos, consolidándose como un referente ofensivo. Estos fueron sus 9 goles:
-
2 goles vs Canadá – Nations League (Semifinal)
-
2 goles vs Panamá – Nations League (Final)
-
1 gol vs República Dominicana – Copa Oro (Fase de grupos)
-
1 gol vs Honduras – Copa Oro (Semifinal)
-
1 gol vs Estados Unidos – Copa Oro (Final)
-
1 gol vs Corea del Sur – Amistoso
-
1 gol vs Paraguay – Amistoso
El segundo tanto frente a Canadá fue elegido mejor gol del año en Concacaf.
45 goles con la Selección y contando
Con estos 9 goles, Raúl Jiménez llegó a 45 tantos con el Tri, y mantiene una racha de 13 años consecutivos anotando con la camiseta nacional.
Está a:
-
🔹 1 gol de Jared Borgetti (46)
-
🔹 7 goles de Javier “Chicharito” Hernández (52)
Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO