Raúl González y Alan Tacher denuncian foto falsa creada con IA donde aparecen como pareja: “No es para reírse”
Publicado el 09/11/2025 a las 16:54
- Raúl González y Alan Tacher
- Denuncian desinformación y difamación
- Llaman a verificar contenido en redes
El uso irresponsable de la inteligencia artificial vuelve a causar polémica en el mundo del entretenimiento. Los conductores Raúl González y Alan Tacher, figuras del programa Despierta América, denunciaron públicamente una imagen manipulada en la que aparecen besándose, creada con herramientas de IA y difundida en redes sociales.
La fotografía, publicada por una página de Facebook llamada Noticias de la Farándula, generó miles de comentarios y compartidos antes de ser desmentida. En ella, ambos presentadores aparecen en una escena romántica acompañada de un texto falso que afirmaba que Tacher se había separado de su esposa, Cristy Bernal, y que le había propuesto matrimonio a su compañero de set.
Durante la transmisión matutina, Alan Tacher tomó la palabra para aclarar los hechos y condenar el uso de este tipo de contenidos falsos. “Uno podría reírse, pero no es para reírse. Es realmente para tomarlo en serio porque esta noticia es falsa, y demuestra cómo se pueden inventar cosas”, expresó visiblemente molesto.
El conductor mexicano destacó que este tipo de materiales deben ser denunciados, ya que constituyen una forma de difamación. “Estas cosas hay que rechazarlas y reportarlas. No se puede permitir que se juegue con la imagen y la familia de las personas”, añadió.
Raúl González: “Qué tristeza que se hagan este tipo de cosas”
Por su parte, el presentador venezolano Raúl González lamentó profundamente la situación y pidió responsabilidad en el consumo de información digital. “En un principio te da risa, pero qué tristeza que se hagan este tipo de cosas, porque quizás hay gente que en algún momento lo crea”, dijo.
El conductor, quien recientemente habló abiertamente sobre su orientación sexual, señaló que el daño que causan este tipo de manipulaciones no solo afecta a los involucrados, sino también a sus familias. “¿Qué dirían los hijos de Alan si ven esto? ¿Cuál es la intención detrás de algo así?”, cuestionó ante el público.
TE PUEDE INTERESAR: Raúl González sale del clóset y confiesa que su padre le pidió ocultarlo hasta su muerte (VIDEO)
González aseguró que decidió hablar de manera frontal para evitar que la desinformación siga circulando. “En mi caso hablé claro, hablé con mi verdad”, comentó, dejando claro que no permitirá que se tergiverse su imagen.
Alan Tacher coincidió con él al señalar que no entiende la motivación de quienes fabrican este tipo de montajes, especialmente considerando que la foto apareció poco después de que González compartiera parte de su historia personal. “Ni siquiera es algo que hayas dicho en tu libro, es una imagen falsa”, recalcó.
Satcha Pretto también ha sido víctima de la IA
Durante el segmento, la periodista hondureña Satcha Pretto intervino en el debate y compartió su propia experiencia con los usos indebidos de la inteligencia artificial.
“En mi caso, han utilizado mi voz para enviar mensajes que nunca he aprobado”, reveló la comunicadora, advirtiendo que estas prácticas se están volviendo cada vez más comunes y peligrosas.
Pretto insistió en la importancia de la educación digital y la verificación de fuentes como una herramienta fundamental para evitar caer en trampas informativas. “Debemos enseñar a las nuevas generaciones a no creer todo lo que ven o escuchan en internet”, subrayó.
Un llamado urgente contra la desinformación digital
Raúl González cerró la conversación con un mensaje directo al público, exhortando a todos a revisar cuidadosamente las cuentas que siguen y los contenidos que consumen. “Muchos hemos sufrido por este tipo de cosas. Antes de compartir o comentar, hay que verificar si lo que vemos es real o si se trata de un engaño”, recomendó.
La conversación entre los presentadores de Despierta América puso sobre la mesa una preocupación creciente en la era digital: el uso de la inteligencia artificial para crear noticias falsas y manipular la reputación de figuras públicas.
Con su testimonio, González y Tacher no solo defendieron su integridad, sino que también alertaron sobre el impacto emocional y social que pueden tener las imágenes generadas con fines maliciosos.
La falsa foto se suma a una lista cada vez más larga de casos donde la tecnología, en lugar de informar o entretener, se convierte en herramienta de desinformación y daño personal, apuntó ‘El Diario NY‘.