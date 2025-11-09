Raúl González y Alan Tacher denuncian foto falsa creada con IA donde aparecen como pareja: “No es para reírse”

Raúl González y Alan Tacher

Denuncian desinformación y difamación

Llaman a verificar contenido en redes

El uso irresponsable de la inteligencia artificial vuelve a causar polémica en el mundo del entretenimiento. Los conductores Raúl González y Alan Tacher, figuras del programa Despierta América, denunciaron públicamente una imagen manipulada en la que aparecen besándose, creada con herramientas de IA y difundida en redes sociales.

La fotografía, publicada por una página de Facebook llamada Noticias de la Farándula, generó miles de comentarios y compartidos antes de ser desmentida. En ella, ambos presentadores aparecen en una escena romántica acompañada de un texto falso que afirmaba que Tacher se había separado de su esposa, Cristy Bernal, y que le había propuesto matrimonio a su compañero de set.

Durante la transmisión matutina, Alan Tacher tomó la palabra para aclarar los hechos y condenar el uso de este tipo de contenidos falsos. “Uno podría reírse, pero no es para reírse. Es realmente para tomarlo en serio porque esta noticia es falsa, y demuestra cómo se pueden inventar cosas”, expresó visiblemente molesto.

El conductor mexicano destacó que este tipo de materiales deben ser denunciados, ya que constituyen una forma de difamación. “Estas cosas hay que rechazarlas y reportarlas. No se puede permitir que se juegue con la imagen y la familia de las personas”, añadió.

Raúl González: “Qué tristeza que se hagan este tipo de cosas”

Por su parte, el presentador venezolano Raúl González lamentó profundamente la situación y pidió responsabilidad en el consumo de información digital. “En un principio te da risa, pero qué tristeza que se hagan este tipo de cosas, porque quizás hay gente que en algún momento lo crea”, dijo.

El conductor, quien recientemente habló abiertamente sobre su orientación sexual, señaló que el daño que causan este tipo de manipulaciones no solo afecta a los involucrados, sino también a sus familias. “¿Qué dirían los hijos de Alan si ven esto? ¿Cuál es la intención detrás de algo así?”, cuestionó ante el público.

González aseguró que decidió hablar de manera frontal para evitar que la desinformación siga circulando. “En mi caso hablé claro, hablé con mi verdad”, comentó, dejando claro que no permitirá que se tergiverse su imagen.

Alan Tacher coincidió con él al señalar que no entiende la motivación de quienes fabrican este tipo de montajes, especialmente considerando que la foto apareció poco después de que González compartiera parte de su historia personal. “Ni siquiera es algo que hayas dicho en tu libro, es una imagen falsa”, recalcó.