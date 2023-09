Raúl González sufre emergencia de vestuario en pleno show

«¡¡¡¡Ay familia!!!! Se me rompió el pantalón EN VIVO en Despierta América en medio del segmento Jajajajajaja», se lee en la publicación en Instagram.

Muchos de los seguidores de González se sumaron a la risa, y algunos incluso bromearon sobre la posibilidad de que el presentador no estuviera usando ropa interior.

La reacción de la audiencia no se hizo esperar, y las redes sociales se inundaron de comentarios y memes sobre la inusual situación.

Le dicen que cuide su alimentación

La mayoría de los comentarios fueron amables y solidarios, destacando que situaciones vergonzosas pueden sucederle a cualquiera.

Además, hubo recomendaciones jocosas, como «Usa ropa más a tu medida» y consejos de salud humorísticos como:

«Raúl, yo me di cuenta antes que tú lo dijeras… No te preocupes, eso le pasa a cualquiera» y hasta sugerencias dietéticas, como «Ya no comas harinas.»

El incidente que vivió el conductor es un recordatorio de que, en la televisión en vivo, los momentos inesperados pueden surgir en cualquier momento.