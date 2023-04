El presentador de Despierta América hace triste anuncio

Raúl comparte triste noticia con sus seguidores: “Me duele el corazón”

Otros famosos también se despidieron de querido coach de vida

Raúl González está de luto: No cabe la más mínima duda que han sido días bastante oscuros en el mundo de la farándula y el espectáculo no solo en México, si no en toda Latinoamérica. Pero esto ha venido aconteciendo desde hace ya algunos meses, cuando bastantes famosos han ido perdiendo la vida de formas inesperadas.

En esta ocasión, te contamos que el queridísimo conductor de Despierta América, Raúl González, se encuentra de luto tras la inesperada muerte de un colega, amigo y alguien muy especial para él. Fue a través de sus redes sociales que comunicó la noticia con un triste mensaje de despedida.

Raúl González de luto por la muerte de reconocido mentor metafísico

El co-presentador del famoso programa hispano, reveló a través de su cuenta de Instagram el día de ayer una lamentable pérdida que está afrontando. Fue por medio de sus historias que compartió la fotografía de Elnor Bracho, con quien compartía una bonita amistad.

Se trata de un reconocido coach de vida y mentor metafísico. “Descanso eterno a Elnor Bracho”, “Se fue un gran pana, descansa en paz”, se lee en la imagen compartida por Raúl González. Pero el carismático presentador no solo se limitó a poner dichas palabras, si no que dedicó unas bastante especiales.