Raúl González Despierta América: «HASTA YO ME ASUSTÉ»

Aunque todos en el estudio sabían que eso pasaría, el público sí se alertó: «¡Omg! Pienso que debieron de poner una advertencia antes de dramatizar el desmayo», «hasta yo me asusté cuando Raúl se desmayó», «ay Raúl qué barbaridad, me asustó de lo peor, no cabe duda que eres súper buen actor, y claro me alegra saber que es actuación, felicidades».

Algunos más comentaron: «A mí se me cayó el corazón cuando lo vi caer, no jueguen así por favor», «es un buen actor, ni se movió», «yo creo que Raúl se echó una siesta para mientras hacían ese segmento», «qué poca», «que es lo primero, llamar al 911 dicen y luego siga con los primeros auxilios». Archivado como: Raúl González Despierta América