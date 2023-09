Sin embargo, ahora reveló que no se ha sentido bien en los últimos días.

Raúl González comparte triste mensaje: «No me he sentido bien», así lo dijo a través de sus redes sociales.

Una mirada íntima a la añoranza del conductor

«Hace un par de días que no me he sentido bien del todo», escribió en la publicación.

Este mensaje sincero y vulnerable de Raúl sorprendió a sus seguidores, quienes están acostumbrados a verlo siempre con una actitud positiva.

La razón detrás de este doloroso momento se remonta a la pérdida que la familia González sufrió hace tres años.

Pues fue cuando falleció el patriarca querido, el padre de Raúl. Este hombre, dejó un vacío inmenso en la vida de su hijo.