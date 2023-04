Raúl García de LCDLF confirma sospechas: “Sí me enamoré” (FOTOS)

Raúl García , a quien le apasiona la jardinería rompió el silencio por medio de Instagram y dijo: “La primera cosa que dicen es que a mi se me subieron los humos, que soy una persona totalmente diferente y en una cosa tienen razón”, comenzó diciendo. “Soy una persona diferente, en que me siento más capaz, más libre de expresarme, físicamente tengo más fuerza”, confesó.

¿Confirma sospechas? Revela que sí se enamoró en La Casa de los Famosos

Sin embargo, conforme avanzan las historias de Raúl, el decide romper el silencio sobre los rumores de haberse enamorado de alguien más y esto es lo que reveló: “También me pusieron que me ‘enamoré’ en la casa, óigame, les voy a confesar porque son mis amigos… sí me enamoré”, reveló.

“Me enamoré de la vida, de mi persona, aprendí a quererme otra vez como persona, a valorarme, a enseñar que a veces está bien tomarse un tiempo, porque yo jamás me había tomado un tiempo para mí, ¿y saben qué? Me enamoré de ese sentimiento, mucha gente me decía ‘te valoro, te quiero’ pero yo no sentía eso por mí”, reveló Raúl García a través de Instagram (PARA VER EL VIDEO COMPLETO PUEDE HACER CLIC AQUÍ).