“Yo iba por una semana, llevé la maleta lista por una semana, dije, ‘lavo la ropa, me la vuelvo a poner’ y esa semana se extendió bastante. Estuve ahí 91 días y yo creo que fueron los mejores 91 días de mi vida y también a veces se convertían en uno de los peores, ya que me la pasaba chillando o también cuando no me sentía bien físicamente, emocionalmente, porque estar allá dentro es durísimo. Ahora, regresar al mundo real, pues me estoy acostumbrando todavía, me estoy acostumbrando a ver gente diferente, me estoy acostumbrando a interactuar con la gente, a ser parte del mundo otra vez. Y es un proceso que yo sé que va a durar un poquito”.

Raúl García Casa de los Famosos: ¿Cómo fue que decidiste no mostrar tus preferencias a la gente?

“Yo digo que contradictorio no, yo me dé mis preferencias, yo sé quién soy, yo sé quién es mi pareja, pero yo creo que no somos una pareja, no diría normal porque somos normal, pero no somos lo que la sociedad está impuesto ver. Es que hay muchas familias que todavía no le hablan a sus hijos acerca de una relación de dos hombres, una relación de dos mujeres. Entonces yo creo que no es mi deber y no es el deber de mi pareja este andar besándonos, para eso tenemos la privacidad, para eso tenemos nuestra casa, para tener nuestros momentos y nosotros sabemos cuánto nos queremos”.

"Yo compartí bastante con él, pero sí, yo llevaba un montón de emociones adentro, ya que una semana antes de una semana ya algo mi cuerpo me empezó a fallar horriblemente. Sufrí de la presión, el colon se me hinchó, después la vejiga me estaba haciendo cosas que nunca hacía antes, entonces yo estaba bajo bastante medicamento, más aparte la presión de yo sabía en mi corazón que yo me iba y eso me hacía sentir súper, supermal".