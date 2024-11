Raúl «El Gordo» de Molina reacciona sorprendido a la victoria de Trump

Raúl de Molina sorprendido por apoyo latino.

Pide a Trump apoyar a inmigrantes.

Resalta el esfuerzo de los latinos.

Raúl de Molina, uno de los rostros más queridos de la televisión hispana, reaccionó a la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Tras más de 25 años al aire, el presentador cubano ha construido una sólida base de seguidores que espera sus opiniones sobre temas relevantes, y en esta ocasión no fue la excepción.

Durante la transmisión de su programa «El gordo y la flaca», que Univision emite cada tarde, de Molina expresó su sorpresa respecto a los resultados electorales.

“Creo que [Kamala Harris] hubiera sido una gran presidenta para este país porque es una mujer preparada y también creo que este país es hora de que tuviera una mujer presidenta. No lo logró Hillary Clinton y quizás lo hubiera logrado ella”, opinó el comunicador.

Raúl de Molina racciona a la victoria de Trump

Para él, aunque no resultaba extraño que Trump ganara. Lo que sí fue impactante fue la gran cantidad de latinos que decidieron apoyarlo en las urnas.

«No me sorprendió que ganara Trump, porque pudo haber ganado él o Kamala Harris». Comentó el presentador en su programa, destacando la polarización del escenario electoral.

Sin embargo, lo que le resultó inesperado fue la alta participación de latinos que respaldaron al expresidente.

“Eso sí me sorprendió extremadamente, y no me enteré hasta hoy en la mañana”, confesó de Molina. Quien suma más de un millón y medio de seguidores en Instagram, plataforma donde también comparte sus reflexiones.