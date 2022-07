El presentador cubano apareció en ‘inusual’ atuendo

Este fue el polémico look que lució Raúl de Molina en Los Premios Juventud

Tachan al conductor de ‘ridículo’

Raúl de Molina Premios Juventud. El reconocido presentador cubano-estadounidense, fue foco de críticas en estos días, luego de aparecer con un atuendo bastante llamativo en los Premios Juventud 2022. A pesar de que Raúl de Molina tiene 63 años, él no pierde el estilo y no desaprovechó la oportunidad para lucir de lo más ‘juvenil’.

Y es que su look tal vez se inspiró en que los premios llevaban así por nombre, pues no es por nada que Raúl apareció con un atuendo bastante juvenil, pero muchas personas no lo vieron ‘apropiado’, pues algunos aseguraron que solo fue a hacer el ridículo y no debió aparecer así, mira las fotos que provocaron las críticas.

Así apareció el presentador en los premios

El pasado 21 de julio se llevaron a cabo los Premios Juventud 2022 en donde grandes celebridades de la televisión hispana, hicieron su aparición, luciendo algunos looks, de lo más elegantes. Sin embargo, una de las personalidades que más captó la atención de los medios y del público, fue nada más y nada menos que Raúl de Molina.

El conductor de televisión apareció luciendo un atuendo de lo más llamativo y colorido. Una sudadera de varios colores tipo ‘arcoíris’ y unos pantalones cortos color beige, fue el look que eligió el presentador de 63 años para lucir durante la alfombra roja y entrega de premios. Archivado como: Raúl de Molina Premios Juventud