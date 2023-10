Raúl de Molina envía mensaje por la guerra en Israel y le caen críticas

«Un país extremadamente profesional y adelantado como pocos en el mundo y que he podido visitar en tres diferentes ocasiones», asegura.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos apoyaron al cubano, otros tuvieron una opinión completamente diferente.

«Ora por el fin de un conflicto milenario, no por un país inventado por los imperios», le comentó un internautas en su publicación.

No se quedó callado

Unas reacciones a las que Raúl tampoco se quedó callado defendiendo su derecho a opinar y apoyar a quienes considere.

«Conozco esta región mejor que muchos y lo he estudiado por años. No asumas lo que no sabes», escribió a un seguidor.

«No se dejó atacar, lo atacaron», «Instagram lo manejo yo, y estas son mis opiniones y de nadie más», contestó firme ante todas las críticas.

