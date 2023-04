Acusan en redes sociales a Raúl de Molina por maltrato animal

El video publicado generó demasiada controversia en la caja de comentarios, donde los usuarios reprobaron las acciones de “El Gordo”, él trató de aclarar la situación en la descripción de su post, sin embargo, no le ha funcionado bien.

El camello no se podía mantener de pie, Raúl de Molina justifica el porqué pero lo acusan de maltrato animal

En el video se alcanza a ver cómo el camello se intenta levantar sin embargo vuelve a caer en el piso, usuarios pensaron que esto se debía al conductor, sin embargo, Raúl de Molina justificó el porqué se cayó el camello escribiendo lo siguiente.

“No es que el camello no podía subir si no que lo pararon ya que la silla está sin amarrar y casi me caigo.”, dijo el conductor en su publicación de Instagram en un intento por calmar los mensajes de sus fanáticos.