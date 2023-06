«Creo que lo bueno de todo esto es que estoy casado con una persona que no está en este mundo del entretenimiento, que es tan difícil», declaró el presentador cubano en una reciente entrevista y citó People en Español. Aseguró que ese es uno de los éxitos de su matrimonio y por el cual prevalecen juntos después de 30 años de casados.

¡Llevan casi treinta años de casados! Raúl de Molina, reveló el secreto que sigue haciendo de su matrimonio uno de los más estables en el mundo del espectáculo hispano. Él, en una reciente entrevista, declaró que una de las cosas que auguran éxito en su unión es que Mily, su esposa, no es parte del medio del entretenimiento y eso lo hace mucho más fácil.

«Llevamos más de treinta años juntos y 29 de casados. No sé si ayuda que ella tiene un máster de psicología de la universidad, pero aunque tenemos problemas como todas las parejas, siempre salimos adelante», señaló Raúl de Molina en dicha entrevista. El conductor, en más de una ocasión, suele presumir a su familia y la relación que tiene con su esposa, Mily.

«El hecho de que mi hija Mía se graduó de American University en Washington D.C. con un diploma de negocios internacionales me llena de orgullo. Finalmente, lo hizo y fue difícil en muchos momentos, pero mira mereció la pena», declaró el presentador cubano en dicha entrevista y citó People .

Raúl de Molina esposa: ¿Un matrimonio ejemplar?

Recientemente, el presentador cubano felicitó a su esposa por su cumpleaños y resaltó que «es su esposa por casi treinta años», a lo que los internautas no dudaron en destacar que deberían darle un regalo a Mily por 'aguantarlo' tantos años. Aunque claro, todo parece indicar que al presentador no le gustó ese comentario, puesto que no dudó en debatir.

«Hay que juntar muchas llaves de cobre para hacer un monumento a su esposa por aguantarlo tantos años», declaró una persona en los comentarios de la publicación de cumpleaños, a lo que el conductor de 'El Gordo y La Flaca' contestó: «¿Y ella a mí?». Por esa razón, otros internautas no dudaron en defenderlo y decirle que ignorara a ese tipo de personas.