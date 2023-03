“Haciendo presencia aquí en las redes. Tengo varios días que no estoy, sé que todos ustedes han estado preguntándome, me han enviado muchos mensajes, gracias, de verdad”, comenzó diciendo la guapa y querida presentadora del programa matutino ‘Despierta América’.

“El hecho de no encontrar a los médicos que la convencieran y el temor a cualquier operación, hizo que fuera aplazándolo. Pero ya los dolores eran muy fuerte, era demasiado… hasta que dije, ¡ya! Este 23 me la hago”, dijo. Y así fue. Una decisión de la que está feliz”, contó con una gran sonrisa.

La razón por la conductora se ausentó de redes sociales, fue para realizar un cambio que para ella, llevaba bastante tiempo esperando: “Desde hacía dos años ya había estado visitando doctores porque me quería hacer una reducción de senos porque me estaba causando muchos dolores en la espalda baja”, explicó.

Espera que se recupere pronto de los dolores

Más adelante en otras historias, la conductora y emprendedora, decidió revelar que efectivamente, a sus seguidores no les oculta nada y siempre es bastante transparente con ellos. “Ustedes saben que yo nunca oculto, no me gusta ocultar y el doctor me hizo una lipoescultura con láser en mi barriga, en la barriguita que tengo de los partos que es como del ombligo hacia abajo”.

Aunque Díaz ha estado enfrentando algunos dolores en su cuerpo tras la cirugía, Rashel reveló que está ‘confiada en Dios’ en que todos saldrá bien y que pronto se recuperará. La presentadora cubana estará muy pronto de regreso en el programa y más activa que nunca, sintiéndose de maravilla con sus cambios, dijo por medio de su cuenta en Instagram. Archivado como: Rashel Díaz se somete a cirugía estética