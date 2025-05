Rashel Díaz rompe el silencio: por qué dejó la televisión y eligió una vida de fe y propósito

Rashel días dejó la televisión

Publicó libro testimonial inspirador

La exconductora eligió la fe

La reconocida presentadora Rashel Díaz ha vuelto al centro de la conversación con el lanzamiento de su libro De menos a más, una obra que narra el giro radical que dio su vida tras alejarse de los reflectores.

En este testimonio íntimo, la conductora cubana explica las razones que la llevaron a dejar la televisión, pese a haber recibido propuestas económicas atractivas para regresar.

“Lo que yo analizo cuando a mí me hicieron esa propuesta y las propuestas que me han hecho es que ahora mismo en mi vida yo tengo una libertad que no puedo tener si yo trabajo en un programa de televisión”, revela Rashel.

Alejada de la pantalla desde 2020, cuando concluyó su ciclo en Un nuevo día, la también coach de vida ha optado por una existencia más alineada con su fe cristiana.

Rashel Díaz explica su retiro de la TV

El libro relata cómo pasó del éxito televisivo al vacío emocional, hasta encontrar una nueva vocación como conferencista y mentora espiritual.

“Yo no tengo nada en contra de la televisión”, aclara en su libro. “Estuve 26 años y en los últimos 13, que estuve en Un nuevo día, hice todo lo que quise”.

Sin embargo, Díaz confiesa que su anhelo de tener un programa propio nunca se concretó, aunque recibió muchas oportunidades por las que se siente agradecida.

Ahora, su prioridad es otra: participar en conferencias donde pueda trabajar con mujeres líderes y emprendedoras desde un enfoque motivacional y espiritual.