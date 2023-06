Rashel Díaz revela que padeció depresión profunda

En el reel que la exconductora de Telemundo compartió, mostró un fragmento en donde se sinceró y reveló la enfermedad mental que padecía, «Cuando ella me recibió (su psicóloga) en esa primera ocasión me dijo: ‘Rashel tú estás en depresión, realmente estás en una depresión profunda y hay que medicarte, porque si no te medico no vas a poder salir de ahí».

Posteriormente abrió nuevamente su corazón y decidió hablar sobre las dos rupturas amorosas que vivió antes de su maravilloso matrimonio junto a Carlos Javier García, su actual esposo. «Me casé en mi primer matrimonio muy joven, tenemos a nuestro hijo Juan, ya cuando tenemos a Juan ya nos estábamos divorciando ¡PUM! primer fracaso», señaló Rashel Díaz. Archivado como: Rashel Díaz padeció depresión.