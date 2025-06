Rashel Díaz regresa con emoción al plató de ‘Hoy Día’ tras su despido en 2020

Rashel Díaz regresa a Hoy Día

De menos a más: su nuevo libro

Pisa nuevamente foro de Telemundo

Después de casi cuatro años de ausencia, Rashel Díaz volvió al estudio de Telemundo donde se ganó el cariño del público durante más de una década.

La comunicadora cubanoamericana fue recibida con calidez y nostalgia por los actuales presentadores del programa matutino Hoy Día, Penélope Menchaca y Carlos Calderón.

«Esta era su casita en la que nosotros estamos entrando», dijo Menchaca, dándole una afectuosa bienvenida a quien en su momento fue figura emblemática del espacio.

Rashel regresó al plató con un motivo muy especial: presentar su nuevo libro De menos a más, una obra que refleja su camino de crecimiento y transformación personal.

Rashel Díaz regresa al set de Telemundo

La visita marcó la primera vez que pisaba el estudio desde su despido en 2020, cuando la cadena Telemundo realizó una reestructuración que sorprendió al público y al equipo.

“De verdad yo me siento en casa, yo buscando los rinconcitos, aquí, aquí nos reuníamos… Me encanta, me encanta”, expresó emocionada durante su reencuentro con el set.

Con nostalgia, Rashel compartió en sus redes sociales recuerdos de los espacios que marcaron su carrera y le dejaron memorias imborrables.

Desde sus historias en Instagram mostró rincones del estudio donde compartió risas, lágrimas y complicidad con sus colegas durante 12 años.