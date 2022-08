El verano está a punto de llegar a su fin y ya está más cerca el regreso a las escuelas, razón por la que la empresaria decidió compartir el complejo momento que está atravesando, mismo para el que lleva preparándose desde meses atrás de manera personal con el fin de que no resultara ser tan duro.

Rashel Díaz comparte momento. Cada día es una oportunidad que todos tenemos para trabajar mejor y perseverar en nuestra persona, cosa que para la que fuera presentadora del programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo, no es algo novedoso. Pues siempre ha demostrado la gran mujer y principalmente la gran madre que ha sido pero eso no la exenta de pasar por momentos complicados.

Con sus ojos llenos de lágrimas pero haciendo todo lo posible de que no se desbordaran por sus lágrimas y con el corazón ‘apachurrado’ la que fue el rostro de ‘Un nuevo día’ transmitido por Telemundo compartió el esperado pero a su vez triste momento que tiene que ver por su hija Daniela.

En la grabación aparecen todos sus seres queridos quienes la acompañaron para pasar los últimos momentos junto a Daniela, "Mi princesa las palabras no son suficientes para expresar lo que siento al dejarte en Gainesville , donde te prepararas para tu futuro. Sé que Dios te acompañará en cada paso que des y se que estás segura que mami siempre estará para ti, sin importar la distancia. Te amo mi niña", expresó Rashel Díaz.

La exconductora de Telemundo comparte lo difícil que ha sido separarse de su hija

“Si tú que me lees también estás pasando por esto, te mando un abrazo y te recuerdo que no debes preocuparte, porque tus hijos vivirán su vida acorde a los valores que les enseñaste en casa y Dios siempre los protege”, añadió la empresaria de origen cubano, pero eso no fue todo, pues a través de sus historias también compartió su sentir tras dejar a Daniela en Gainesville. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

"Manejamos de vuelta 5 horas y media, increíble, salimos de allá de Gainesville y ¿les digo la verdad? En el camino ni hablamos, nadie hablaba todo el mundo se quedó como mudo después de dejar a Dany. Es como un momento agridulce porque yo entiendo lo que hay que hacer y yo me sentía lista", expresó.