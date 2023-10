Amor y otras cosas: Rasgos seductores de las personas

Brindar apoyo emocional y alentar a tu pareja a no tomar las cosas demasiado en serio puede ser clave para construir una relación sólida.

Esto significa no obsesionarse con los problemas y desafíos diarios, sino mirar el panorama general.

Estos consejos no solo aplican a las mujeres, sino que pueden ser valiosos para cualquier persona en una relación. Vamos a profundizar en cada uno de ellos:

El movimiento y la liberación de tensiones pueden contribuir a una relación más relajada y cercana. No subestimes el poder de la conexión física en una relación.

Poder hablar abiertamente es realmente atractivo

Todos tienen una relación diferente con el tiempo. Algunas personas se enfocan en el futuro, mientras que otras tienden a revivir el pasado.

Una persona atractiva es aquella que puede adaptarse a la perspectiva temporal de su pareja y guiar las conversaciones de manera que ayuden a encontrar un equilibrio entre el presente, el pasado y el futuro.

La empatía y la comunicación son características atractivas esenciales para construir una relación sólida.

Recuerda que aunque pueda ser que los hombres encuentren atractiva a una mujer así, esto no quiere decir que una mujer no aprecia y se sienta atraída por estos rasgos. Así que no olvides que se trata de ambos en una relación. Jorge Luis se despide por el momento. ¡Nos vemos!