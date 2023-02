La mujer aprovechó las redes sociales para ‘romper’ el silencio sobre lo que hizo, pero al parecer no fue suficiente, pues muchos seguidores reprobaron tanto su conducta como la del artista, ya que dicen que ella se debió abstener y él responder de una manera menos agresiva y delante de su público.

Al parecer el artista iba caminando en un lugar de Las Vegas junto a su cuerpo de seguridad, pero no se establece la fecha, pero el video se hizo viral luego que la mujer, quien se identificó como Nikita Mathis, quien tuvo el atrevimiento de vulnerar la seguridad de su artista favorito, de quien dice es fan de hace mucho tiempo.

El vergonzoso momento quedó grabado por una persona que iba detrás de ellos, ya que mucha gente se puso a su alrededor esperando un saludo o un autógrafo, sin embargo, también se toparon con el equipo del cantante, que no lo dejaban solo ni a sol ni sombra, lo que hizo más llamativo el suceso.

Rapero Busta Rhymes nalgada: ¿CÓMO SE LE ACERCÓ?

En el video se puede ver cómo la mujer se le acerca y le da una nalgada un tanto tímida, por lo que de inmediato el artista le lanza la bebida que traía consigo, generando la reacción de asombro de los demás fanáticos que buscaban una fotografía o un autógrafo, mientras él se le quedó mirando a la mujer fijamente.

Al final no pasó a mayores, solamente le llamaron la atención a la mujer quien prefirió alejarse y evitar un confrontamiento, sin embargo, más tarde ella misma confesaría que lo que hizo no estuvo bien, pero dejó entrever que no se arrepiente por lo sucedido. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Rapero Busta Rhymes nalgada