El rapero Blueface es apuñalado en un gym de Los Ángeles

Aunque las heridas no parecen ser de gravedad, la víctima está siendo monitoreado de cerca por médicos para asegurarse de una recuperación completa.

Los motivos detrás de este altercado hasta el momento aún no han sido esclarecidos, por lo que las investigaciones aún continúan, para saber los motivos del ataque.

Pospone exhibición

Luego, el hombre desconocido dio un paso atrás, sacó un cuchillo del bolsillo de sus jeans y comenzó a atacar al boxeador, finalmente apuñalandolo.

El vídeo que fue compartido en la cuenta de Instagram del rapero se corta antes de que apuñalen a la celebridad quien resultó herido tras el incidente, según Daily Mail.

«No podré pelear el 14 de octubre debido a una lesión, no tendré tiempo suficiente para curarme, no digas que me agaché, ninguno, hermano, vino con un perro y un cuchillo a las 10 am», se lee.

Por su parte, Kaminsky le dijo a TMZ Hip Hop que no se conoce al sospechoso. Agregó que el hombre le dijo al cantante: ‘Te voy a matar’.