Fue a través de su cuenta de Instagram , donde el vidente habló en el programa de ‘Qué Pokar’, fue en ese momento donde rompe el silencio sobre este deceso que nadie esperaba. «A mí me tocó conocer a Talina en un matutino en la Ciudad de México y si efectivamente era de la santería», comienza diciendo Ramses.

Ramsés Vidente habla sobre la muerte de Talina Fernández

«Su hija ya la quería con ella, como que veía un final de silla de ruedas o algo fuerte para la señora que fue una mujer muy fuerte. Mariana lo que hizo fue que vino por ella, pero aqui se habla que la señora estuvo pagando algo que no terminó, como un ritual de santería, como que no hizo bien», dice luego de sacar sus cartas.

Luego asegura que la periodista hizo algo mal en la santería por lo que su hija la salvó de una terrible situación: «Algo no cerró bien, que le cobró el dolor de su hija, una coronación o algo que no finiquitó y un final trágico. Mariana (Levy) vino por ella para que no terminara en silla de ruedas», dijo el vidente. Archivado como: Ramsés Vidente muerte Talina Fernández