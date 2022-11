Horas después de compartir una oración por todas las personas que se encuentran hoy en día sin trabajo , Ramsés Vidente expresó un pensamiento que fue del agrado de sus fans, los cuales no se imaginaban lo que estarían por leer más adelante: “Todas las mañanas son un nuevo comienzo que Dios te regala, ¡El Señor te bendiga!”

Explosión en refinería del norte de México

Con su muy particular estilo, Ramsés Vidente escribió esta predicción de la siguiente manera: “Explosión refinería o fuga de combustible noviembre diciembre en México, tampico, reynosa, Tula (sic)”, por lo que las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: “Ayer hubo un incendio muy fuerte en Monterrey”, “Que no pase nada, por favor”, “¿Otra vez? Ya una vez ocurrió y abrieron las puertas de los puentes hacia a Hidalgo,Texas”.

De acuerdo con información de El Sol de México, hace dos semanas, aproximadamente, se registró una explosión en la Saucera, en Tultepec, en el Estado de México, por lo que este incidente sería hasta el momento lo más parecido a la visión que tuvo El Vidente de las Estrellas, por lo que solo queda esperar (Archivado como: Ramsés Vidente predice terribles sismos tanto en México como en EEUU).