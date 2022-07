El diario New York Post reseñó el sábado 2 de julio que Ramiro Gonzales, de 39 años, tiene previsto ser ejecutado mediante inyección letal el 13 de julio por el asesinato de un adolescente de Texas ocurrido en 2001. Sin embargo, sus abogados pidieron el miércoles al gobernador Greg Abbott que retrase la ejecución un mes para que el reo pueda ser considerado donante vivo para “alguien que necesite urgentemente un trasplante de riñón”.

Lo “quiere hacer” para “arreglar su alma con su Dios”

“No me cabe duda de que el deseo de Ramiro de ser un donante altruista de riñón no está motivado por un intento de última hora de detener o retrasar su ejecución. Me iré a la tumba creyendo en mi corazón que esto es algo que Ramiro quiere hacer para ayudar a arreglar su alma con su Dios”, escribió Michael Zoosman, también citado por ABC News.

Aunque Texas permite a los reclusos donar órganos, una solicitud anterior de Ramiro Gonzales fue rechazada a principios de este año. Una portavoz del Departamento de Justicia Penal no dio explicaciones sobre la decisión, pero los abogados del asesino afirmaron que era porque su ejecución era inminente, indicó el reporte del Post.