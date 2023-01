El mexicano luce recuperado, enfocado y más que listo para retornar como ‘Aurelio Casillas’ pero desde hace semanas se especula que está atravesando no sólo una buena racha en lo profesional sino también a nivel personal, pues aparentemente está enamorado de una mujer que hasta hoy puede verse junto a él.

La joven en la grabación no dejaba de estar cerca del actor mexicano y aguardaba el turno en que Rafael Amaya entraría a dar entrevistas mientras un grupo de fanáticas lo grababa con el celular… La descripción del video asegura que la chica era su pareja: “Aquí #rafaelamayacon su nueva novia #maritza video cortesía @dulceosunatv”, se puede leer.

Hace unos meses, una compañera de Rafael Amaya comentó a Al Rojo Vivo: “Tiene nueva novia, pero muy estable. La verdad lo veo muy feliz, muy dedicado. Y la novia también, se ve que lo está manteniendo por el buen camino y eso me da muchísimo gusto. Cien por ciento, es muy importante saber escoger parejas, pueden ser muy tóxicas también”, manifestó en ese entonces la actriz Carmen Aub que estuvo trabajando junto al mexicano.

¿La gente se muestra feliz por la relación del actor?

Los comentarios en el video de ‘Nelssie Carrillo’ aparecieron y la gente no dudó en opinar sobre la novia del actor: “Ay no mi crush”, “el evento fue hoy en el Hollywood cemetery”, “Quien es ese señor? Un boxeador, futbolista , funcionario???”, “Rafael siempre tan sexy”, “Tan Linda pareja que hace con la chava. Por que se ve que esta súper enamorado de ella @rafaelamayanunez ya haz tu relación oficial ya hasta tus compañeros de trabajo te están delatando”.

“Sí anda con ella en público, no la está escondiendo”, “Sí la esconde porque se le preguntó y dijo que no se le preguntara”, se puede leer en los comentarios y uno de ellos de personas dentro del lugar en el que aparentemente se le pidió a la prensa que no cuestionaran a Rafael Amaya sobre su supuesta novia. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE RAFAEL AMAYA Y SU NOVIA.