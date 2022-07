Hasta el momento de escribir esta historia, los agentes de la División de Homicidios del SAPD no han revelado cuál pudo ser el móvil en la muerte de la señora Rachel Martínez, de 51 años, y de Sergio Soto, de 39 años. Las autoridades no saben cuál era la relación entre ambos.

Al revisar la vivienda, el SAFD encontró los cuerpos de un hombre y una mujer. Sin embargo, los bomberos no habían escuchado gritos de auxilio de las dos víctimas durante el fuego. Al revisar los cuerpos se determinó que habían muerto a balazos. Los fallecidos fueron identificados como Rachel Martínez y Sergio Martínez.

Desde el momento del crimen, el SAPD no ha reportado avances en la investigación en la muerte de Rachel Martínez y Sergio Martínez. La División de Homicidios pide a la comunidad que si alguien conoce detalles del brutal caso se comunique a su oficina al 210.207.76.35. Todas las pistas se mantendrán anónimas.

“Nuestra amada hermana fue brutalmente asesinada”

Martín Martínez, hermano de Rachel Martínez, abrió la cuenta Our sister Rachel Martinez who was murdered (Nuestra hermana Rachel Martínez quien fue asesinada) en la red social GoFundMe, para pedir solidaridad económica para poder correr con los gastos funerarios de la inmigrante mexicana.

“Nuestra amada hermana fue brutalmente asesinada y quemada. He dejado a dos niños pequeños quienes están en México… apreciaríamos mucho cualquier ayuda para brindarle un entierro adecuado. Nuestra hermana regresó a Texas para trabajar y brindarle una vida mejor a sus dos hijos pequeños”, detalla Martín Martínez.