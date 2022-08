Kelly ha negado haber actuado mal. Enfrenta cargos de pornografía infantil y seducción de menores, además de conspirar para amañar ese juicio de 2008 intimidando y pagando a la niña para asegurarse de que no testificara en ese momento. Archivado como R Kelly juicio.

El equipo legal de R. Kelly tendrá la oportunidad de interrogar a la principal testigo del gobierno el viernes 19 de agosto después de que testificara en su juicio federal en Chicago que el cantante de R&B abusó sexualmente de ella cientos de veces antes de que cumpliera los 18 años, reseñó The Associated Press.

¿Qué cargos enfrenta R Kelly?

Algunos miembros del jurado del juicio de 2008, que se basó en cargos estatales, dijeron que no tenían más remedio que absolver a la estrella de R&B porque la niña, que para entonces ya era adulta, no testificó. En el estrado el jueves, Jane admitió que le mintió a un gran jurado estatal en 2002 cuando dijo que no era ella la que aparecía en el video.

“Tenía miedo de que algo malo le pasara a Robert”, dijo al jurado sobre por qué no dijo la verdad en ese momento, refiriéndose a Kelly por su nombre completo. “Lo estaba protegiendo”. Agregó que había otra razón por la que mintió sobre la identidad de la persona en el video. “Tampoco quería que esa persona fuera yo”, dijo al jurado. “Yo estaba avergonzada”. Archivado como R Kelly juicio.