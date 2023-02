R. Kelly es condenado a 20 años de prisión por delito sexual

Lo arrestan, pero fue liberado

El 6 de marzo de 2019, Kelly fue encarcelado nuevamente en el condado de Cook después de no pagar US$ 161,633 en manutención infantil. El 9 de marzo de 2019 fue liberado después de que alguien, que no quería ser identificado, pagó la pensión alimenticia. Su abogado dice que no pudo discutir el pago debido a una orden discreción.

En septiembre de 2021, un jurado de Nueva York condenó al músico de 55 años por un cargo de crimen organizado y ocho más de tráfico sexual. Durante el juicio fue confrontado por las víctimas que lo acusaron de abuso sexual a lo largo de décadas. ARCHIVADO DE: R. Kelly es condenado