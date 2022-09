Por su parte, la defensa había pedido que no superara los 10 años, alegando, la “traumática infancia del acusado, incluidas las evidencias de una historia de abusos sexuales por miembros de la familia y no familiares”. Archivado como: R Kelly condena.

Cantante podría enfrentar cadena perpetua

El veredicto llega meses después de que un juez federal en Nueva York sentenciara a Kelly a 30 años en prisión en junio por asociación delictuosa y tráfico sexual. Tan sólo por esa sentencia el artista de 55 años no podrá quedar en libertad hasta que tenga unos 80 años, de acuerdo con The Associated Press.

Todavía le quedan pendientes dos juicios por delitos sexuales, uno en Minnesota y uno en una corte estatal en Chicago. Los fiscales buscaron presentar una imagen de Kelly como un manipulador experto que usó su fama y riqueza para atraer a sus admiradoras, algunas menores de edad, para abusar sexualmente de ellas y desecharlas. Archivado como: R Kelly condena.