Quique Usales critica entrevista de Telemundo a Fátima Bosch y afirma que la Miss Universo fue “destratada”
Publicado el 12/10/2025 a las 15:24
- Quique Usales critica entrevista
- Bosch se sintió destratada
- Conducción cuestionada por presión
La controversia generada por la entrevista realizada a Fátima Bosch en el programa Pica y se Extiende, de Telemundo, continúa creciendo y sumando voces críticas.
Fátima Bosch decidió abandonar el show y cancelar el resto de su agenda con la cadena tras considerar inapropias algunas preguntas formuladas por Carlos Adyan y Lourdes Stephen.
El incidente se ha convertido en tema central de debate en distintos espacios mediáticos, donde comunicadores y periodistas analizan el manejo de la entrevista.
Entre ellos está Quique Usales, quien dedicó parte de su programa ¡Tal Cual! Sin Filtro (Lubox TV) a examinar la situación y cuestionar el estilo usado por los conductores.
“Ya estaban bombardeando con preguntas”
Usales explicó que pudo ver la entrevista ya iniciada y notó que Bosch lucía incómoda desde el primer momento, algo que a su juicio condicionó todo el intercambio.
“Yo estoy de acuerdo con que hay que preguntarle. Le podés preguntar, algunas preguntas sí, pero preguntarle de que a Rocha le congelaron las cuentas, ¿qué querés que te conteste ella?”, cuestionó.
El periodista argentino insistió en que existen “maneras y maneras” de abordar temas delicados, especialmente cuando la invitada apenas se estaba acomodando en el set.
“Lo que yo critico de esa entrevista es que la chica estaba… la vi y la sentí incómoda y me parecía que la entrevista recién empezaba, no estaba cómoda y ya estaban bombardeando con pregunta, pregunta, pregunta a la yugular”, expresó.
Usales considera que Bosch soportó más de lo esperado
Según Usales, la Miss Universo mostró paciencia a pesar del clima hostil que sintió en el estudio.
El comunicador señaló que “bastante aguantó” al mantenerse hasta el final del bloque, pese a su evidente malestar.
“Bastante aguantó de terminar el bloque con carita de feliz cumpleaños”, afirmó durante su análisis.
Para él, había interrogantes que sencillamente no correspondía dirigir a Bosch, pues no estaban dentro de su responsabilidad ni conocimientos directos.
“Está en todo su derecho de sentirse destratada”
El ex talento de Telemundo reiteró que la modelo tenía motivos para abandonar el lugar si se sintió tratada de forma inapropiada.
Usales sostuvo que, como invitada, Bosch tenía derecho a retirarse cuando las preguntas superaron el propósito de su visita.
“Ella está en todo su derecho de sentirse destratada si a ella no le gustó algo”, enfatizó al describir la dinámica del encuentro.
Además, criticó la forma en que los conductores interrumpían constantemente para presionar con cuestionamientos que, según él, no le correspondía contestar.
Una invitación que se convirtió en momento incómodo
Usales comparó la situación con asistir a un homenaje y terminar enfrentando un interrogatorio inesperado.
“A mí si me voy a un lugar donde teóricamente me invitan para hacerme un homenaje con los mariachis y me empiezan a poner en apuros… yo me doy media vuelta y me voy”, expresó.
El presentador destacó que la incomodidad de Bosch era evidente y que el manejo del segmento habría sido el detonante de su decisión de abandonar la entrevista.
Hasta ahora, el debate sobre los límites del periodismo de entretenimiento y el trato a los invitados sigue creciendo, mientras Telemundo continúa enfrentando críticas por la polémica emisión, señaló ‘People en Español‘.