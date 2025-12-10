Quique Usales critica entrevista de Telemundo a Fátima Bosch y afirma que la Miss Universo fue “destratada”

Quique Usales critica entrevista

Bosch se sintió destratada

Conducción cuestionada por presión

La controversia generada por la entrevista realizada a Fátima Bosch en el programa Pica y se Extiende, de Telemundo, continúa creciendo y sumando voces críticas.

Fátima Bosch decidió abandonar el show y cancelar el resto de su agenda con la cadena tras considerar inapropias algunas preguntas formuladas por Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

El incidente se ha convertido en tema central de debate en distintos espacios mediáticos, donde comunicadores y periodistas analizan el manejo de la entrevista.

Entre ellos está Quique Usales, quien dedicó parte de su programa ¡Tal Cual! Sin Filtro (Lubox TV) a examinar la situación y cuestionar el estilo usado por los conductores.

“Ya estaban bombardeando con preguntas”

Usales explicó que pudo ver la entrevista ya iniciada y notó que Bosch lucía incómoda desde el primer momento, algo que a su juicio condicionó todo el intercambio.

“Yo estoy de acuerdo con que hay que preguntarle. Le podés preguntar, algunas preguntas sí, pero preguntarle de que a Rocha le congelaron las cuentas, ¿qué querés que te conteste ella?”, cuestionó.

El periodista argentino insistió en que existen “maneras y maneras” de abordar temas delicados, especialmente cuando la invitada apenas se estaba acomodando en el set.

“Lo que yo critico de esa entrevista es que la chica estaba… la vi y la sentí incómoda y me parecía que la entrevista recién empezaba, no estaba cómoda y ya estaban bombardeando con pregunta, pregunta, pregunta a la yugular”, expresó.