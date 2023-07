Quinto eliminado Casa Famosos: Niurka hizo un escándalo

Entre su explicación, Losa aseguró que su decisión salvó a ‘Barby’ porque busca “sentir, a percibir por dónde van las energías, por dónde va un poco todo”. La inconformidad surgió ya que Losa cumplía con su segunda semana siendo el líder de la casa.

«Ya me escribieron de todos lados pa’ avisarme ‘Mamá Niu, ve lo que dijo Diego’, ‘Niurka no lo va a poder salvar’. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego», dice la cubana en un tono un poco sarcástico, esto fue claramente un mensaje para el conductor del programa.